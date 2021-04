Cinco pessoas esfaqueadas em ataque em mesquita na Albânia

Cinco fiéis que oravam em uma mesquita em Tirana foram feridos a facadas nesta segunda-feira (19) e o agressor foi preso, informou a Polícia albanesa.



É a primeira vez que um ataque do tipo é cometido em um local de culto no pequeno país dos Balcãs, onde reina a tolerância religiosa.



Um comunicado da Polícia anunciou a abertura de uma investigação sobre as circunstâncias e os motivos do ataque, que ainda não foram determinados.



O suspeito de 34 anos invadiu a mesquita, localizada no centro de Tirana, por volta das 12h30 GMT e agrediu cinco pessoas que estavam orando no local, explica o comunicado.



As vítimas foram hospitalizadas, mas suas vidas não estão em perigo.



De acordo com o site shqiptarja.com, o agressor entrou na mesquita por uma pizzaria adjacente, onde supostamente também esfaqueou um garçom com a mesma arma.



A polícia não confirmou esta informação.



"Espero que não seja um ato terrorista, mas uma pessoa desequilibrada", disse o imã da mesquita, Ahmet Kalaja, à mídia local.



Oficialmente ateísta durante a era comunista (1945-1991), quando a religião foi banida, a Albânia é predominantemente muçulmana, mas também tem 25% de cristãos (católicos e ortodoxos).