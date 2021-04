Médias diárias de novos casos e mortes sobem nos EUA; vacinação acelera

Os Estados Unidos registraram uma alta de 1,1% na média diária de novos casos de coronavírus na última semana em relação aos sete dias anteriores, a 67.443, segundo disse nesta segunda-feira, 19, a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do país, Rochelle Walensky, que também informou um aumento de 2,1% nas mortes diárias, a 695, segundo a mesma comparação.



O ritmo da vacinação nos EUA, porém, tem acelerado, e agora um em cada quatro americanos já foram completamente vacinados contra a covid-19, de acordo com Walensky.



O coordenador da força-tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Andy Slavitt, disse que 50% dos adultos residentes no país receberam ao menos uma dose das vacinas contra a covid-19. Entre idosos, a taxa é de mais de 80%, afirmou Slavitt.



Walensky alertou para um aumento nas infecções entre jovens nos EUA, logo após o CDC confirmar que americanos com 16 anos ou mais já podem ser imunizadas contra a doença.



Para a coordenadora da agência, a decisão de tornar esta parcela da população elegível à vacinação representa um "tremendo passo" no programa de imunização dos EUA.