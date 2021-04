Putin participará por vídeoconferência na cúpula sobre o clima

O presidente russo, Vladimir Putin, participará na quinta-feira por vídeoconferência na cúpula internacional sobre o clima organizada pelo seu homólogo americano, Joe Biden, informou o Kremlin nesta segunda-feira (19).



"Vladimir Putin apresentará as estratégias da Rússia no contexto do estabelecimento de uma ampla cooperação internacional para superar as consequências negativas da mudança climática", afirmou o Kremlin em um comunicado.



No total, 40 líderes mundiais foram convidados para esta cúpula, em 22 e 23 de abril, que marcará o retorno de Washington ao combate à mudança climática após a retirada do governo de Donald Trump.



No final de março, Joe Biden convidou Vladimir Putin e o presidente chinês, Xi Jinping, a participarem da cúpula. Xi ainda não confirmou sua participação.



A resposta positiva dos russos ocorre em meio às crescentes tensões entre o Kremlin e o Ocidente em vários assuntos internacionais, principalmente sobre a questão da Ucrânia e o caso do opositor russo preso Alexei Navalny.



A questão climática é uma das poucas áreas de cooperação possíveis atualmente entre Moscou e Washington.



De acordo com muitos cientistas, Sibéria e o Ártico russo estão entre as regiões mais expostas à mudança climática. Nos últimos anos registraram fortes ondas de calor e incêndios.



No início de março, Moscou e Washington afirmaram que retomaram a cooperação sobre o clima com o novo governo americano.



O representante do Kremlin neste assunto, Ruslan Edelgueriev, entrou em contato com o enviado americano para o clima e ex-secretário de Estado, John Kerry.



O funcionário russo afirmou que os principais aspectos de cooperação com Washington são a proteção do Ártico, a área florestal e a energia nuclear para uso civil, em um contexto global de transição energética.