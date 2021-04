O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, foi eleito nesta segunda-feira (19) primeiro-secretário do Partido Comunista de Cuba (PCC), substituindo Raúl Castro, que se aposentou aos 89 anos, anunciou o partido, único na ilha.



"Eleito Miguel Díaz-Canel Bermudez, Primeiro-Secretário do Comitê Central do Partido Comunista de #Cuba no #8ºCongressoPCC", anunciou o partido em sua conta no Twitter ao final da eleição dos delegados desta organização política.