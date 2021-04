Delegações do Irã e Arábia Saudita se reuniram em Bagdá

Delegações de alto nível do Irã e da Arábia Saudita, grandes rivais no Oriente Médio, se reuniram em Bagdá este mês, informaram à AFP uma fonte do governo iraquiano e um diplomata ocidental.



Estas negociações, que começaram em 9 de abril, permaneceram em sigilo até que o jornal britânico Financial Times as revelou no domingo.



Riad, por meio da imprensa estatal, negou qualquer encontro. Teerã não confirmou nem desmentiu, mas afirmou que sempre viu de maneira "favorável" o princípio de um diálogo com a Arábia Saudita.



Uma fonte do governo iraquiano confirmou a reunião à AFP. E um diplomata ocidental afirmou que foi "informado previamente que as conversações aconteceriam", com o "objetivo de ajudar a negociar uma relação melhor entre Irã e Arabia Saudita e reduzir a tensão".



Em 9 de abril, as delegações que se reuniram em Bagdá eram formadas por figuras de destaque dos dois governos, especialmente o chefe da inteligência saudita, Khalid ben Ali Al Humaidan, e funcionários enviados pelo secretário do Conselho Supremo da Segurança Nacional iraniana, Ali Shamkhani, de acordo com Adel Bakawan, do Instituto de Pesquisas e Estudos Mediterrâneo Oriente Mádio (iReMMO).



O Irã xiita e o reino sunita da Arábia Saudita, inimigos regionais, romperam relações diplomáticas em 2016 e trocam acusações sobre tentativas de desestabilizar o Oriente Médio.



O anúncio do encontro coincide com as negociações em Viena para tentar salvar o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano.