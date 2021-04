Suposto caçador morre pisoteado por elefantes

(foto: AFP / Amaury HAUCHARD)

Um supostomorreu no fim de semana ao ser pisoteado por uma manada de elefantes quando tentava fugir dos guardas ao lado de dois cúmplices no famoso Parque Kruger, na África do Sul, informou nesta segunda-feira (19/4) o Departamento de Parques (SanPark).de um homem "esmagado" foi encontrado no domingo, informou à AFP o porta-voz do SanPark, Isaac Phaahla.No sábado, durante uma patrulha, os guardas do parque observaram algunse iniciaram uma perseguição."A pessoa morta e seus cúmplices fugiam dos guardas florestais quando encontraram uma manada de elefantes em época de", afirma um comunicado.Durante a fuga, "eles deixaram cair um machado e uma mochila com mantimentos", acrescentou o SanPark. Phaahla suspeita que os indivíduos provavelmente estavamrinocerontes no parque natural protegido.Os guardas conseguiram deter um dos três indivíduos. De acordo com informações, um terceiro suspeito, ainda procurado, foi ferido em um olho. Também foi encontrado um rifle. A polícia abriu uma investigação.A África do Sul tem quase 80% damundial de rinocerontes e conseguiu diminuir o número de animais abatidos pelo sexto ano consecutivo.Mas os caçadores, ante a grande demanda de chifres de rinocerontes da Ásia, onde são utilizados por suas supostas virtudes na medicina tradicional ou como afrodisíacos, continuam com suasmortais.