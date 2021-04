Índia impõe confinamento de uma semana em Nova Délhi diante aumento de casos covid-19

As autoridades de Nova Délhi anunciaram um confinamento de uma semana a partir de segunda-feira à noite na capital da Índia para conter um aumento expressivo dos casos de covid-19 e diminuir a pressão nos hospitais.



"Se não impormos um confinamento agora, teremos um desastre maior. A partir desta noite teremos um confinamento até a próxima segunda-feira", afirmou o ministro chefe de Nova Délhi, Arvind Kejriwal.



O país, de 1,3 bilhão de habitantes, registrou o recorde 273.810 contágios nesta segunda-feira - quinto dia consecutivo com mais de 200.000 casos.



Em Délhi - a cidade mais afetada pela doença na Índia - foram registrados 25.500 novos casos no domingo, com quase um terço dos testes com resultados positivos para covid-19.



"O sistema de saúde de Nova Délhi está à beira do colapso. A situação da covid-19 é bastante crítica", disse Kejriwal.



O governante anunciou que o comércio permanecerá fechado na cidade e os deslocamentos serão autorizados apenas para os serviços considerados essenciais.



"O confinamento não vai acabar com a pandemia, mas vai desacelerar. Vamos aproveitar o confinamento de uma semana para melhorar a situação dos hospitais, que estão sob forte pressão e perto do limite", completou.



Restrições similares já foram adotadas em outras regiões do país, em particular nos estados de Maharashtra (oeste), onde fica a capital financeira Mumbai, e Tamil Nadu (sul).