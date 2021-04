Partido no poder é o vencedor das eleições em Cabo Verde

O partido de centro-direita no poder em Cabo Verde lidera a contagem oficial dos votos com 95% das urnas apuradas, após as eleições legislativas realizadas neste domingo (18) no arquipélago africano, um modelo democrático no continente.



O Movimento pela Democracia (MpD) do primeiro-ministro cessante, Ulisses Correia e Silva, no poder desde 2016, somava 36 dos 72 assentos do Parlamento, de acordo com resultados ainda parciais da Comissão Eleitoral Nacional disponíveis às 20h.



O MpD, que na legislatura anterior contava com 40 deputados, espera atingir a maioria absoluta de 37 deputados, faltando ainda quatro vagas a serem atribuídas.



"É uma grande vitória, a vitória de Cabo Verde", disse o primeiro-ministro de 58 anos à imprensa.



O partido de centro-direita se distancia do Partido Africano pela Independência de Cabo Verde (PAICV, socialista) de Janira Hopffer Almada, que conquistou 26 cadeiras.



A ex-ministra de 42 anos parece ter perdido sua oportunidade de levar de volta ao poder o ex-partido único e se tornar a primeira mulher a liderar o governo desta antiga colônia portuguesa.



Desde as eleições livres de 1991, este pequeno país da África Ocidental não registrou nenhum incidente ou violência relacionada às eleições ou seus resultados.



Cabo Verde tem regime semiparlamentar em que o primeiro-ministro domina o Executivo e o presidente (Jorge Carlos Fonseca, MpD) desempenha um papel de árbitro.