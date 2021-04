Governo canadense enviará apoio para província atingida pelo coronavírus

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou neste domingo (18) que o governo federal enviará recursos e apoio a Ontário, província que luta contra um preocupante aumento de casos de covid-19.



Ottawa vai mobilizar profissionais de saúde de diferentes departamentos federais e enviá-los para Ontário, em especial para a região de Toronto, onde "a situação é mais crítica", disse Trudeau em um vídeo postado no Twitter.



O governo também está discutindo com várias províncias, incluindo Nova Scotia e Newfoundland, para liberar recursos humanos e equipamentos "nos próximos dias", segundo o primeiro-ministro.



Ottawa vai cobrir os custos de transporte e coordenar a transferência de cuidadores de outras províncias para Ontário. O governo federal também enviará testes rápidos de covid-19 para as áreas de Ontário que foram mais afetadas pela pandemia.



Ontário, a província mais populosa do Canadá, com 14 milhões de habitantes, tem enfrentado nos últimos dias um número recorde de casos de coronavírus, hospitalizações e pacientes em terapia intensiva, situação que ameaça sobrecarregar seu sistema de saúde.



Neste domingo, a província registrou 4.250 novos casos, 18 mortes e 2.107 hospitalizações, 741 das quais em terapia intensiva.



Ontário anunciou na sexta-feira que apertaria e ampliaria suas ordens de confinamento para conter a pandemia, incluindo o fechamento de suas fronteiras interprovinciais para viagens não essenciais.



O Canadá registrou mais de 1,1 milhão de casos desde o início da pandemia e cerca de 23.600 mortes.