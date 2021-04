Rússia expulsa 20 diplomatas tchecos (oficial)

A Rússia anunciou neste domingo(18) a expulsão de 20 diplomatas tchecos, um dia depois da decisão "sem precedentes" de Praga de expulsar 18 russos identificados como agentes secretos.



Moscou disse que 20 funcionários da embaixada tcheca na capital russa foram declarados "persona non grata" e devem deixar o país antes do final desta segunda-feira.



As autoridades russas fizeram o anúncio depois que o embaixador tcheco em Moscou, Vitezslav Pivonka, foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.



Pivonka foi informado "que 20 funcionários da embaixada checa em Moscou foram declarados 'persona non grata'", disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.



"Eles foram obrigados a deixar nosso país antes do final de 19 de abril de 2021", acrescentou o Ministério.



Moscou também chamou de "ato hostil" a decisão tcheca no sábado de expulsar diplomatas russos.



No sábado, as autoridades tchecas disseram que expulsariam 18 diplomatas identificados pela inteligência local como agentes dos serviços de segurança russos SVR e GRU suspeitos de estarem envolvidos em uma explosão em 2014.



A polícia tcheca também disse que estava procurando por dois russos em conexão com a explosão que matou duas pessoas e que eles carregavam passaportes usados na tentativa de envenenamento do ex-agente russo Sergei Skripal em 2018.



Moscou alegou que a ação tinha "vestígios" do envolvimento de Washington. "Em seu desejo de agradar aos Estados Unidos no contexto das recentes sanções norte-americanas contra a Rússia, as autoridades tchecas a esse respeito ultrapassaram seus mestres do outro lado do oceano", acrescentou o Ministério.



Esta semana, os Estados Unidos anunciaram sanções e a expulsão de 10 diplomatas russos em retaliação ao que Washington disse ser a interferência do Kremlin nas eleições americanas, um ataque cibernético massivo e outras atividades hostis.