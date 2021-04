A cúpula do clima será uma oportunidade para Biden demonstrar o compromisso dos EUA, diz Trudeau

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve mostrar a seriedade do compromisso de seu país em voltar à luta contra as mudanças climáticas, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em entrevista à AFP, antes da cúpula liderada pelo presidente.



Marcando o retorno de Washington à luta contra as mudanças climáticas, a cúpula de dois dias que começa na quinta-feira será o primeiro grande evento ambiental do governo Biden, que antecipará duas outras grandes reuniões este ano.



"O compromisso que os Estados Unidos demonstraram depois de alguns anos longe da questão climática é algo que as pessoas vão olhar para se certificar de que é sério, que está comprometido", disse Trudeau à AFP.



"Precisamos de um país do porte dos Estados Unidos para fazer parte da solução, não parte do problema, se quisermos fazer isso como um planeta", disse o líder canadense.



Outra potência responsável por grande parte das emissões poluentes, a China, foi convidada para a cúpula, mas ainda não confirmou se participará.



As diferenças entre a segunda maior economia do mundo e o Ocidente aumentaram em várias questões, desde comércio e propriedade intelectual até a repressão de Pequim a Hong Kong e aos uigures na região de Xinjiang.



Na sexta-feira, enquanto Trudeau falava à AFP, o enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, esteve na China, em uma reaproximação que abre a esperança de que os dois lados possam unir forças nesta questão.



Para Trudeau, a China mostrou que está "levando a sério a necessidade de reduzir sua poluição", com grandes investimentos, por exemplo, em energia solar, veículos elétricos e tecnologias de baterias.



O Ocidente deve dar um passo a frente, caso contrário, corre o risco de ficar para trás, disse Trudeau.



"Eu sei que o Canadá e países desenvolvidos como nós em todo o mundo estão muito interessados em garantir que estaremos competindo com sucesso com a China em novas tecnologias", disse ele.



"Não vou deixar a China tirar todas as inovações e todo o crescimento econômico que resultará de um processo mais verde", disse ele.



"Há muitas áreas em que não concordamos com a China, mas se todos pudermos criar um ímpeto semelhante em uma questão que afeta todos os cantos do planeta, então acho que é uma coisa boa", acrescentou.



- Um plano para o futuro -



Na segunda-feira, Chrystia Freeland, segunda do primeiro-ministro canadense, entregará o primeiro orçamento de seu governo liberal em dois anos. Um financiamento significativo para projetos de energia limpa é esperado como um pilar da recuperação econômica do Canadá da recessão de 2020 devido à pandemia.



"Você não pode ter um plano para o futuro da economia sem ter um plano para o meio ambiente e para combater as mudanças climáticas", disse Trudeau.



A pandemia, acrescentou ele, mudou a maneira como as pessoas fazem negócios e vivem suas vidas. "Isso nos levou a pensar de forma diferente sobre teletrabalho ou viagens".



Também mostrou "até que ponto as pessoas podem mudar seu comportamento, se adaptar (a) uma crise", disse ele.



"Se pudemos fazer isso por causa da crise da pandemia, obviamente teremos que saber que podemos fazer o mesmo pela crise ambiental", disse ele.



Segundo Trudeau, "todos concordam" em "ser ambiciosos em relação a um futuro melhor".



É uma mensagem que ele afirma compartilhar com outros líderes mundiais que, segundo ele, não estavam apenas "muito interessados" na introdução de um imposto sobre o carbono, mas que venceram eleições com essa ideia no centro da campanha.



Os liberais de Trudeau, com promessas de forte ação climática, deixaram de ser um terceiro partido no parlamento para ganhar a maioria nas eleições gerais de 2015.



Quatro anos depois, seu partido, repleto de escândalos, voltou ao poder com uma minoria. Mas nas próximas eleições nos próximos meses, Trudeau pode recuperar sua maioria, de acordo com as pesquisas, e ele promete medidas climáticas ainda mais fortes.



O Canadá se comprometeu, pelo Acordo de Paris, a reduzir suas emissões de CO2 em 30% abaixo dos níveis de 2005 até 2030.



Em dezembro, Trudeau anunciou um aumento no imposto ao carbono sobre os combustíveis fósseis de 50 dólares canadenses por tonelada em 2022 para 170 dólares canadenses por tonelada em 2030, elevando o preço de um litro de gasolina.



A União Europeia está considerando a introdução de um imposto sobre o carbono, ao qual os Estados Unidos têm resistido.



Para Trudeau, um mecanismo baseado no mercado, como o preço do carbono, "é uma forma muito eficaz de reduzir as emissões".



"Quando houver eleições, (o imposto sobre o carbono do Canadá) fará parte do nosso plano ambicioso", disse ele, embora "também sejam necessários investimentos em novas tecnologias, é necessário apoio para que as famílias possam pagar por essa transição".



"O importante é reconhecer que cada país tem seus próprios desafios, seu próprio contexto", afirmou. "Para nós, é o custo da poluição. Para outros, pode haver mais regulamentações ou mais investimentos."



O importante, continuou ele, "é que todos façam a sua parte de forma ambiciosa, não apenas para proteger o planeta, mas para garantir que recebam os benefícios desta mudança".



Trudeau disse que pretende continuar as discussões com Biden e outros líderes "para enfatizar que quanto mais ambiciosos formos ao colocar um preço na poluição, mais capazes seremos de gerar crescimento, riqueza e empregos".