Eleição presidencial síria acontece em 26 de maio

A Síria realizará sua eleição presidencial em 26 de maio, pela segunda vez desde o início em 2011 da guerra que dividiu o país governado por Bashar al-Assad - anunciou o presidente do Parlamento sírio, Hamuda Sabagh, em sessão extraordinária neste domingo (18).



Assad, de 55 anos, que sucedeu a seu pai Hafez após sua morte em 2000 e foi reeleito em 2007 e em 2014 por dois mandatos de sete anos, é o favorito para esta disputa.



A data foi marcada para 26 de maio para os cidadãos que vivem em território sírio, e 20 de maio, para aqueles que estão no exterior e poderão votar nas embaixadas sírias.



A inscrição de candidaturas ficará aberta por dez dias, a partir de manhã (19), no Alto Tribunal Constitucional.



A lei eleitoral síria determina que os candidatos devem contar com a assinatura de 35 deputados para poderem entrar na disputa eleitoral.



Devastada pela guerra deflagrada em 2011, a economia síria também sofre, hoje, com as sanções ocidentais, assim como com a crise financeira no vizinho Líbano, enquanto a moeda nacional vive uma desvalorização sem precedentes.