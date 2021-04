Oito membros de uma mesma família morrem em tiroteio em mesquita do Afeganistão

Oito membros de uma mesma família morreram na noite de sábado (17) em um tiroteio em uma mesquita no leste do Afeganistão - informaram autoridades locais neste domingo (18).



Cinco irmãos e três de seus primos foram abatidos "na mesquita às 21h, durante a oração da noite, no 9º bairro da cidade de Jalalabad", relatou no Facebook Zaiulhaq Amarkhil, governador da província de Nangarhar, onde se deu a ocorrência.



"Esta sendo realizada uma investigação, mas, de acordo com informações preliminares, uma questão de terras teria causado o incidente", disse ele à AFP.



Fareed Khan, porta-voz da polícia de Nangarhar, confirmou os fatos.



O incidente ocorreu no mês do Ramadã, durante o qual os homens costumam se reunir todas as noites na mesquita para orar, após jejuar durante todo dia.



Os assassinatos por vingança são frequentes no Afeganistão e obedece a um código de honra que leva muitos homens a cometerem atos violentos, às vezes décadas depois da ofensa, para vingar um familiar.