Instituto de Migração do México reporta 17 mortes de migrantes em 2021

O Instituto Nacional de Migração (INM) do México informou no sábado (17) que 17 migrantes, entre eles um menor, morreram desde o início do ano no país por diferentes causas.



Funcionários do INM "registraram o falecimento de 17 pessoas migrantes entre 1º de janeiro e 12 de abril do ano em curso, derivado de acidentes, afogamento, ou queda de caída de um trem", relatou o instituto em um comunicado.



As mortes ocorreram na "rota migratória" para os Estados Unidos, que atravessa vários estados do país, acrescentou o instituto.



Ao longo do rio Bravo, que funciona como uma fronteira natural entre México e Estados Unidos em alguns pontos da linha divisória de mais de 3.000 km, as autoridades recuperaram nove corpos.



Apenas em março, o INM deteve 17.445 migrantes em situação irregular, dos quais 3.139 eram menores de idade que viajavam sozinhos.



Na fronteira dos Estados Unidos com o México, mais de 172.000 migrantes em condição ilegal foram detidos em março, uma alta de 71% em um mês e o nível mais alto em 15 anos.