El Salvador acelera vacinação anticovid e passa de meio milhão de inoculados

El Salvador acelerou a vacinação contra a covid-19, que alcança meio milhão de inoculados com pelo menos uma dose, em uma população-alvo de 4,5 milhões de pessoas - anunciou no Twitter o presidente Nayib Bukele no sábado (17).



O país iniciou sua vacinação em 17 de fevereiro, priorizando pessoal médico, soldados, policiais, professores e pessoas acima de 60 anos.



Desde fevereiro deste ano, o país centro-americano recebeu diferentes carregamentos de vacinas, no total de 1,2 milhão de doses. Os imunizantes foram comprados pelo Estado da AstraZeneca e da chinesa Sinovac. Com esta última, tem garantiu outro lote de um milhão de imunizantes.



Hoje (18), chega a terceira partida de doses da iniciativa Covax, apoiada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir uma distribuição equitativa de vacinas.



Desde o início da pandemia, El Salvador acumula 67.404 casos confirmados de covid-19, com 2.072 mortos.