Irã pede apoio da Interpol para deter suspeito da 'sabotagem' de Natanz

O Irã solicitou à Interpol sua ajuda para prender um suspeito de cometer uma sabotagem contra sua planta nuclear de Natanz, ato pelo qual responsabiliza Israel - informou a imprensa local neste domingo (18).



A televisão pública mostrou uma foto e identificou o indivíduo como Reza Karimi, de 43 anos, afirmando que o Ministério de Inteligência havia determinado seu papel na "sabotagem", semana passada, em Natanz.



A emissora acrescentou que o suspeito "fugiu do país antes do incidente" e que, agora, "estão em curso os procedimentos legais para detê-lo e fazê-lo retornar ao país".



Nem a televisão estatal, nem outros meios de comunicação deram mais detalhes sobre o suspeito. O Ministério de Inteligência tampouco publicou um comunicado oficial.



Em sua edição de domingo, o jornal ultraconservador Kayhan disse, por sua vez, que as "autoridades judiciais e de Inteligência" estão tratando deste assunto.



Procurada pela AFP em sua sede em Lyon, a Interpol não fez comentários.



"A Interpol não comenta sobre casos, ou indivíduos, específicos, à exceção de circunstâncias especiais e apenas com a aprovação do país-membro envolvido", afirmou.



Até o meio-dia deste domingo (hora local), a lista pública de "notificações vermelhas" on-line da Interpol não havia lançado resultados sobre Reza Karimi.



Uma notificação vermelha é uma solicitação às polícias do mundo todo para localizar e deter, provisoriamente, uma pessoa sobre a qual pesa um pedido de extradição, entrega, ou ação legal similar, de acordo com o site da Interpol.



Sabe-se pouco sobre este incidente, ocorrido há uma semana. Em princípio, uma explosão teria danificado a fiação elétrica das centrífugas de enriquecimento de urânio desta unidade nuclear.



