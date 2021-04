O governo francês está "extremamente preocupado" com o estado de saúde do opositor russo Alexei Navalny - declarou neste domingo (18) o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, apontando a "responsabilidade maior" do presidente Vladimir Putin.



"A situação de Navalny é muito preocupante", disse o chanceler francês, em entrevista à emissora de televisão pública France 3.



"Desejo que sejam tomadas medidas para garantir a integridade física de Navalny, mas também sua libertação", acrescentou.



"Nisto há uma enorme responsabilidade do presidente Putin", completou Le Drian.