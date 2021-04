Pelo menos 19 civis morreram sábado (17), no Níger, em um ataque contra a aldeia de Gaigorou, na região de Tillaberi, oeste, perto de Mali - disseram as autoridades locais neste domingo (18).



"Até o momento, o balanço é de 19 mortos e dois feridos no ataque de Gaigorou por homens armados que circulavam em motos", disse um autoridade à AFP.