Policia dispersa jornalistas em manifestação antirracista nos EUA

A polícia dispersou vários jornalistas na sexta-feira nos arredores de Minneapolis, nos Estados Unidos, durante manifestações de protesto contra a morte de Daunte Wright nas mãos de uma policial branca durante uma blitz de trânsito.



Cerca de 500 pessoas se reuniram em frente às cercas que protegem a delegacia do Brooklyn Center, a 10 quilômetros de Minneapolis, na sexta noite consecutiva de protestos pela morte no domingo.



É também nesta grande metrópole do norte dos Estados Unidos que é julgado Derek Chauvin, o ex-policial branco acusado do assassinato de George Floyd no ano passado.



Pouco antes da entrada em vigor do toque de recolher às 22h (03h GMT) decretado pelas autoridades, a polícia deu ordem por alto-falante para que a multidão se dispersasse antes de colocar várias dezenas de policiais em equipamento de choque.



Em torno dos manifestantes que permaneceram no local, as forças de segurança dispararam spray de pimenta contra vários jornalistas que claramente se identificaram como tal.



Da mesma forma, a imprensa não foi autorizada a permanecer dentro do perímetro demarcado pela polícia para registrar as prisões.



Para deixar o local, os jornalistas tiveram que ser fotografados, assim como seus documentos de identidade, pela Polícia Estadual de Minnesota.



Depois que vários repórteres e o sindicato que os representa fizeram uma reclamação preliminar, um juiz emitiu uma ordem de restrição temporária para a polícia no Brooklyn Center no mesmo dia.



De acordo com a decisão tornada pública, as forças de ordem ficaram assim proibidas "de deter ou ameaçar deter (...) qualquer pessoa que conheçam ou tenham motivos para acreditar que seja jornalista".



Eles também estão proibidos de usar força física, assim como granadas ensurdecedoras, cassetetes ou "agentes químicos" como spray de pimenta contra jornalistas.



O grupo de defesa da liberdade de imprensa dos EUA, o Press Freedom Tracker, lamenta "pelo menos 7 ataques e 3 prisões / detenções de jornalistas que cobriam as manifestações" desde domingo no Brooklyn Center.