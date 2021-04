O caixão do Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, foi enterrado neste sábado(17) na cripta real da Capela de São Jorge em Windsor, residência real a cerca de 50 km a oeste de Londres, onde seu funeral foi realizado.



Os restos mortais do duque de Edimburgo permanecerão lá até que a monarca se reúna com ele após sua morte.



O casal reunido ficará então na Capela do Memorial do Rei George VI, pai de Elizabeth II.