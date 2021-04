Médicos alertam para gravidade da saúde de opositor russo Navalny

Médicos que apoiam o opositor russo Alexei Navalny pediram acesso imediato ao dissidente, que está preso e faz uma grave de fome, depois de alertarem que o nível de potássio em seu sangue é "crítico", podendo sofrer uma "parada cardíaca" a qualquer momento.



Crítico mais proeminente do presidente Vladimir Putin, Navalny entrou em greve de fome em 31 de março para pedir tratamento médico para suas dores nas costas e para a perda de sensibilidade em ambas as pernas.



Navalny cumpre pena de dois anos e meio de prisão por acusações de corrupção. Ele se encontra em uma colônia penal, na cidade de Pokrov, a cerca de 100 quilômetros ao leste de Moscou.



A médica pessoal de Navalny, Anastasia Vasilyeva, e outros três médicos, incluindo um cardiologista, pediram aos responsáveis do setor penitenciário acesso urgente e imediato ao dissidente.



A carta dirigida ao chefe do sistema penal federal foi publicada na conta de Vasilyeva no Twitter neste sábado.



"O soro de potássio está em 7,1 Estes são níveis críticos", afirmou a médica.



"Isso significa que as funções de ambos os rins estão descompensadas e que pode ocorrer um problema cardíaco a qualquer momento", acrescentou ela no Twitter.



Um nível de potássio no sangue superior a 6,0 implica, normalmente, em tratamento imediato.