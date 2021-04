Tem início cortejo fúnebre do príncipe Philip, marido de Elizabeth II

(foto: AFP / POOL / ADRIAN DENNIS)

A rainha Elizabeth II segue o cortejo em um automóvel (foto: AFP / POOL / LEON NEAL )

Participam da procissão os membros mais próximos da família real, incluindo os quatro filhos (foto: AFP / POOL / Alastair Grant )

O cortejo que acompanha o caixão do príncipe Philip deixou, neste sábado (17), o pátio do castelo de Windsor, residência real do oeste de Londres onde há oito dias faleceu o marido da rainha Elizabeth II, rumo à capela de São Jorge, onde será enterrado.A procissão, de oito minutos de duração, começou às 14h45 locais com o translado do féretro em um Land Rover, seguido pelos membros mais próximos da família real, incluindo seus quatro filhos, a pé. A rainha segue em um automóvel.