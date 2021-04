Polícia mata cinco trabalhadores em protesto em Bangladesh

Pelo menos cinco pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas neste sábado (17), quando a polícia abriu fogo contra uma multidão de trabalhadores que protestava na obra de uma central elétrica financiada pela China - informaram a polícia e um hospital.



Os operários protestavam contra a falta de pagamento de salários e contra seus honorários de trabalho, na cidade costeira de Banshkhali, ao sul.



Segundo o chefe da polícia de Banshkhali, Azizul Islam, os policiais abriram fogo, quando parte dos 2.000 manifestantes começou a jogar pedras e tijolos contra os agentes.



Os corpos sem vida de quatro pessoas baleadas foram levados para o principal hospital de Banshkhali, onde 12 feridos recebem atendimento, informou um médico.



A polícia confirmou que uma quinta vítima mortal e 19 feridos - entre eles três policiais - foram levados para um hospital de Chittagong.



Nos últimos anos, a central de carvão SS Power One esteve no centro de outros protestos que também terminaram em mortes.



O gigante chinês de engenharia SEPCOIII detém 30% da central, e o grupo bengali S. Alam, 70%.



Este é um dos maiores investimentos feitos por empresas chinesas em Bangladesh e é fruto de um dos contratos anunciados durante a visita do presidente Xi Jinping ao país em 2016.