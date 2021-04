Guatemala decreta estado de prevenção e endurece medidas por covid-19

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, decretou "estado de prevenção" no país, na sexta-feira (17), com 15 dias de duração, o qual inclui, entre outras medidas, a restrições de reuniões e manifestações.



Segundo pronunciamento do presidente em rede nacional, no conselho de ministros, "determinamos decretar estado de prevenção com vigência imediata, que terminará em 30 de abril próximo".



A nova norma proíbe a realização de reuniões públicas, ou privadas, que não sejam ao ar livre; as manifestações públicas e espetáculos; e dá às autoridades o poder de dissolver atividades que limitem a livre locomoção, ou que aconteçam sem as medidas sanitárias necessárias.



O uso de máscara é obrigatório e, em caso de descumprimento, serão aplicadas sanções penais e administrativas.



Em 9 de abril, as autoridades sanitárias advertiram sobre a presença de uma variante mais contagiosa do vírus, conhecida como "californiana".



Nos últimos dias, a Guatemala registrou um aumento dos contágios, com uma média diária de mais de 1.700 casos.



Com quase 17 milhões de habitantes, a Guatemala acumula 210.667 casos e 7.160 mortes por covid-19.



As novas medidas para conter a pandemia também proíbem o consumo de álcool das 18h locais às 6h do dia seguinte.



Também está proibido o ingresso no país de pessoas estrangeiras que tenham estado no Brasil, Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul nos 14 dias anteriores à sua chegada.