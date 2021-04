Serviço de segurança russo detém diplomata ucraniano

O serviço de segurança russo FSB anunciou, neste sábado (17), a detenção de um diplomata ucraniano, o qual acusa de ter recebido informação sensível por parte de um cidadão russo.



"Um diplomata ucraniano, um cônsul do Consulado Geral da Ucrânia em São Petersburgo, Alexander Sosonyuk, foi detido pelo FSB da Rússia", afirmou o serviço de segurança em um comunicado, relatando que a detenção aconteceu na sexta-feira (16).



O serviço de Inteligência interno russo acrescentou que Sosonyuk foi descoberto "com as mãos na massa" durante um encontro com um cidadão russo, quando buscava receber informação "confidencial".



"Tal atividade não é compatível com seu status diplomático e é de uma clara natureza hostil para com a Federação Russa", alegou o FSB.



"Em conformidade com o direito internacional, serão tomadas medidas contra o diplomata estrangeiro", completou.



Em Kiev, o porta-voz do Ministério ucraniano das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko, disse que a detenção é "outra provocação, em meio às atividades de desestabilização da Rússia", em um comunicado enviado à AFP.



O porta-voz informou que seu país estudará o caso e que responderá "em um futuro próximo".



Nos últimos anos, a Rússia deteve vários cidadãos ucranianos acusados de espionagem, mas a detenção de um diplomata é pouco comum.



As tensões russo-ucranianas estão em um movimento ascendente há várias semanas. A Ucrânia acusa a Rússia de buscar uma justificativa para invadi-la, enquanto a Rússia acusa a Ucrânia de preparar uma ofensiva contra os separatistas pró-russos do leste ucraniano.