Dow Jones e S&P 500 fecham a semana em níveis recorde

O Dow Jones e o S&P; 500 bateram novos recordes nesta sexta-feira (16) no fechamento de Wall Street, graças aos bons resultados trimestrais de empresas e a dados animadores sobre a economia americana.



O Dow Jones subiu 0,48%, a 34.200,67 pontos, e o índice ampliado S&P; 500 subiu 0,36%, a 4.185,47 unidades.



Os dois índices tiveram sua quarta alta semanal consecutiva.



Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,10%, a 14.052,34 pontos.



"Os dados econômicos foram formidáveis durante toda a semana", reforçou Chris Low, da FHN Financial.



Após os bons números de inscrições nos subsídios ao desemprego para a semana passada, publicados na quinta-feira, e a alta de vendas varejistas em março, nesta sexta foi divulgado o aumento da confiança dos consumidores em abril (+1,9%), que alimentou o ânimo dos investidores.



Além disso, a construção de residências subiu quase 20% em março em relação a fevereiro, registrando um máximo desde 2006, segundo dados do Departamento de Comércio.



Por outro lado, "apesar dos sinais de pressões inflacionárias e de uma forte atividade econômica, os rendimentos obrigatórios baixaram esta semana, o que é positivo, pois significa que os custos de financiamento das empresas continuarão baixos", explicou Low.



As taxas dos bônus do Tesouro com dez anos de prazo se situavam a 1,59% na tarde desta sexta-feira.



THE BANK OF NEW YORK MELLON



MORGAN STANLEY