Petróleo fecha em leve queda após fortes altas na semana

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (16) depois de fortes altas durante a semana, influenciadas pelos bons indicadores econômicos nos Estados Unidos e na China.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu para 66,77 dólares em Londres, em queda de 0,25%.



Em Nova York, o barril de WTI com entrega para maio recuou 0,52%, a 63,13 dólares.



"Os preços se ajustam após a sólida alta que vimos (na semana), mas continuamos em níveis altos em um contexto de otimismo econômico relativo", resumiu James Williams, da WTRG Economics.



"O que alimentou o repique de quase três dólares o barril nos últimos dias foram as previsões da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e da Agência Internacional de Energia (AIE), que pensam que a demanda de petróleo será mais forte do que estimaram", acrescentou o especialista.



Os dois contratos de referência registraram altas por volta de 7% na semana a valores máximos em um mês.