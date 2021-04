Brasil captura barco venezuelano que pescava ilegalmente em suas águas

O Brasil interceptou um barco de bandeira venezuelana que praticava pesca ilegal no Nordeste do país, informou a Marinha em nota nesta sexta-feira (16).



A operação foi realizada por unidades navais e aéreas no dia 13 de abril em águas pertencentes ao estado do Amapá (norte).



A embarcação transportava cerca de 600 quilos de peixes sem licença.



"A Marinha apurou que a embarcação, composta por 14 tripulantes, saiu da cidade de Margarita, na Venezuela, parou para abastecer no Suriname, veio até a costa brasileira para pesca, e voltaria para Margarita", detalha o comunicado.



As autoridades enfatizaram que o carregamento continha pargo e garoupa.



A pesca de garoupa é proibida no Brasil por se tratar de uma espécie vulnerável. O navio foi escoltado até o porto de Santana, no Amapá.



A situação da tripulação ou suas nacionalidades não foram informadas.



O caso será encaminhado à polícia e aos órgãos ambientais "para que sejam adotadas as medidas cabíveis". A Marinha informou que é o segundo caso do tipo em um mês.



"No dia 18 de março, a Marinha apreendeu outra embarcação venezuelana, no Amapá, que transportava mais de 4 toneladas de pescado da espécie pargo sem licença para atividade de pesca", disse.



Os quinze tripulantes deste navio foram apresentados à polícia.