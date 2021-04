Biden diz que EUA e Japão vão enfrentar juntos 'desafios' da China

O presidente americano, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (16) que seu país e o Japão vão enfrentar juntos os "desafios" trazidos pela China.



"Estamos comprometidos a trabalhar juntos para abordar os desafios que a China traz em temas como o Mar do Leste da China, o Mar da China Meridional e também a Coreia do Norte", disse o presidente americano durante coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, o primeiro dignatário estrangeiro recebido por Biden na Casa Branca.



Suga assegurou, por sua vez, que os dois países vão se opor a "qualquer tentativa" de Pequim de "mudar o status" à força ou por intimidação no Mar da China Meridional e do Leste".



O primeiro-ministro japonês também reafirmou que o tratado de segurança entre os Estados Unidos e o Japão abrange o arquipélago de Senkaku, um território que a China denomina de Diaoyu e onde há uma atividade crescente de Pequim.