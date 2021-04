Washington e Tóquio fortalecerão laços, diz Kamala após conversa com premiê

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, afirmou que os Estados Unidos e o Japão fortalecerão os laços bilaterais. A declaração da democrata veio após uma conversa com o primeiro-ministro do país asiático, Yoshihide Suga, que realiza uma visita à Casa Branca.



"Tive uma boa conversa hoje com o primeiro-ministro japonês Suga - o primeiro líder mundial a nos visitar aqui em Washington", escreveu Kamala em sua conta no Twitter.



Ela também disse que os dois países se esforçarão para promover a paz, a prosperidade e a segurança na região do Indo-Pacífico.



Ainda nesta sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, realizará uma coletiva de imprensa sobre o encontro com Suga.



Na quinta, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que os dois líderes conversariam sobre a abordagem em relação à China, a desnuclearização da Coreia do Norte e a cooperação entre Washington e Tóquio.