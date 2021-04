Biden atrasa plano para aumentar admissões de refugiados nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atrasou um plano para aumentar o número de refugiados admitidos no país e manteve um limite historicamente baixo de 15.000 pessoas, informou nesta sexta-feira (16) um alto funcionário que falou com condição de anonimato.



Biden prometeu aumentar este limite para receber até 60.000 pessoas, mas vai manter o limite estabelecido pelo seu antecessor Donald Trump devido às necessidades de "reformular" este programa e enfrentar as complicações da pandemia, acrescentou o funcionário.



A fonte não especificou quando as portas serão abertas para mais refugiados, mas afirmou que não será logo.



O sistema de admissões de Trump "estava ainda mais dizimado do que pensávamos, o que requer uma reformulação maior se quisermos reconstruí-lo para chegar aos números que nos comprometemos", acrescentou.



"Esta reconstrução está em andamento e vai nos permitir sustentar um aumento do número de admissões nos próximos anos", disse o alto funcionário.



O presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado, o democrata Bob Menéndez, criticou que a Casa Branca "não só dificultou o número de refugiados permitidos a entrarem no país, mas também impediu que o Departamento de Estado admita pessoas aprovadas que esperam".



Menéndez descreveu o número de 15.000 como "assustadoramente baixo".



"Em um momento em que enfrentamos a maior crise de refugiados da história, com 29,6 milhões de refugiados em todo o mundo, a realocação é uma ferramenta que entrega proteção às pessoas que fogem da perseguição", acrescentou.