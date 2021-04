Conselho de Segurança da ONU apoia por unanimidade progresso da Líbia

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na sexta-feira (16) por unanimidade uma resolução que respalda o progresso da Líbia rumo à paz e à segurança desde o cessar-fogo em outubro, disseram diplomatas.



Este texto, elaborado pelo Reino Unido, havia sido solicitado pelas partes líbias para documentar seu acordo de encerramento das hostilidades no outono boreal, após dez anos de conflito e a disputa pelo poder entre o leste e o oeste.



A Líbia tem sido devastada pelo derramamento de sangue desde a queda e o assassinato do ditador Muamar Gadafi na revolta de 2011 respaldada pela Otan.



Uma série de grupos armados preencheu esse vácuo, e muitos se uniram ao Governo da Unidade Nacional com sede em Trípoli e em torno do homem forte, Khalifa Haftar, que respaldava uma administração no leste.



Os dois lados, cada um apoiado por potências estrangeiras, lutaram durante mais de um ano antes de Haftar se ver obrigado a retirar-se.



Em outubro foi acordado uma trégua, pondo em marcha um processo liderado pela ONU em que se instalou um novo governo em fevereiro.



A resolução em Nova York prevê criar um componente de observação do cessar-fogo de até 60 membros dentro da missão política da ONU na Líbia, chamada Unsmil.



Esta unidade é diferente do mecanismo de supervisão do cessar-fogo que os ex-beligerantes estão criando em Sirte (centro). No entanto, a resolução não especifica quem vai controlar a saída de milicianos e mercenários estrangeiros que se juntaram à luta na Líbia, um número estimado pela ONU em 20.000 pessoas.