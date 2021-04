Rússia proíbe entrada de procurador-geral, diretor do FBI e outros americanos

O ministério das Relações Exteriores russo divulgou nesta sexta-feira, 16, o nome de oito indivíduos americanos que ficarão proibidos de entrar no país por estarem supostamente envolvidos na implementação de um política anti-Rússia nos Estados Unidos. A lista inclui o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, e o diretor do FBI, Cristopher Wray.



Segundo comunicado, a decisão é uma resposta às sanções anunciadas pela Casa Branca e leva em consideração à "natureza sem precedentes das complicações provocadas por Washington nas relações russo-americanas".



Mais cedo, o ministério havia anunciado a expulsão de 10 diplomatas norte-americanos em Moscou.



Confira a lista de americanos proibidos de entrar na Rússia



1) Merrick Garland, procurador-geral;



2) Michael D. Carvajal, Diretor do Federal Bureau of Prisons;



3) Alejandro Mayorkas, secretário de segurança interna dos EUA;



4) Susan Rice, assessora do presidente Biden para política doméstica e ex-embaixadora na ONU;



5) Christopher Wray, diretor do FBI;



6) Avril Haines, diretora da Inteligência Nacional;



7) John Bolton, ex-assessor segurança nacional do ex-presidente Donald Trump;



8) Robert Woolsey, ex-diretor da CIA.