Líder da máfia 'Ndrangheta começa a colaborar com polícia italiana

Um líder da máfia italiana da Calábria, a 'Ndrangheta, começou a colaborar com as autoridades, e suas revelações podem ter um forte impacto na luta contra um dos mais poderosos grupos criminosos do mundo - disse uma fonte judicial nesta sexta-feira (16).



Nicolino Grande Aracri está cooperando tanto com a Promotoria quanto com a polícia. Ele cumpre, em um presídio de Milão (norte), pena de prisão perpétua por assassinato.



O mafioso, de 62 anos, não operava apenas na Calábria, sua região natal no sul do país, mas também na próspera região agroindustrial Emilia Romagna, ao norte da Itália.



Durante anos, a Itália contou com as delações dos chamados "arrependidos" para desbaratar as organizações mafiosas da Sicília, entre elas a "Cosa Nostra".



Essa estratégia foi muito difícil de aplicar com a 'Ndrangheta, cujos códigos baseados no silêncio, a "omertá", e os laços familiares são muito difíceis de quebrar.



A decisão de Nicolino Grande Aracri de colaborar com a polícia pode mudar esta situação e expor alguns de seus segredos.



Até agora, não foram divulgados detalhes das revelações feitas aos investigadores, nem se ele é considerado uma fonte confiável.



Em troca de sua cooperação, os mafiosos presos podem obter redução de suas penas e outros benefícios.



Em alguns casos, forneceram aos investigadores informação falsa, ou irrelevante.



A 'Ndrangheta se tornou a organização criminosa mais poderosa da Itália e da Europa, graças a suas ramificações na América Latina para o tráfico de cocaína.



Segundo estimativas dos investigadores italianos, em torno de 80% da cocaína consumida na Europa foi introduzida pela 'Ndrangheta, também especialista na lavagem de dinheiro, por meio de grandes contratos de obras públicas e de crimes tradicionais como extorsão.