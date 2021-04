Portugal encerra suspensão de voos com o Brasil e autoriza 'viagens essenciais'

Portugal decidiu encerrar a suspensão de voos com o Brasil e com o Reino Unido que vigorava desde o final de janeiro, mas apenas as "viagens essenciais" serão autorizadas, anunciou o ministério do Interior em comunicado nesta sexta-feira, 16. São consideradas viagens essenciais aquelas feitas "por motivos profissionais, estudos, reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias", explicou o ministério. Turismo não está na lista.



Depois de ser atingido por uma violenta onda da pandemia do novo coronavírus no início do ano, o país ibérico se prepara para entrar na terceira fase de um plano de saída gradual do confinamento na próxima segunda-feira, 19, segundo anuncio do primeiro-ministro António Costa.



O ministério do interior informou que as restrições de fronteira com a Espanha - que tem uma taxa de infecção maior do que Portugal - continuarão até o final do mês com base em um acordo bilateral. Também vale ainda a obrigação de que todos os visitantes apresentem teste negativo de covid-19 ou respeitem uma quarentena, explicou o primeiro-ministro.



Portugal continuará exigindo que os viajantes procedentes de países com uma taxa de incidência de coronavírus superior a 500 casos para cada 100.000 habitantes cumpram uma quarentena de 14 dias em sua chegada. Entre estes países estão Brasil, África do Sul, França e Holanda.



Com exceção de uma dezena de municípios, Portugal prosseguirá com o plano de desconfinamento de acordo com o previsto. Na segunda-feira reabrirão as portas restaurantes, centros comerciais, casas de espetáculo, escolas do ensino médio e universidades.



Esta é a nova etapa de um plano de flexibilização gradual das restrições de saúde que começou em meados de março, depois de dois meses de confinamento geral para frear a terceira onda da pandemia.



Em Portugal são detectados quase 500 novos casos de covid-19 por dia, número muito inferior aos 13.000 do fim de janeiro. (Com agências internacionais).