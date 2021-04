O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pediu nesta sexta-feira (16) uma cúpula com seus homólogos Vladimir Putin (Rússia) e Emmanuel Macron (França), além da chanceler alemã, Angela Merkel, para tentar aliviar as tensões com Moscou.



"Quero que assistamos os quatro" para discutir "a situação de segurança no leste da Ucrânia e a desocupação dos nossos territórios", disse ele em Paris, após uma reunião com Macron, da qual Merkel participou por videoconferência.