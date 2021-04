Finlândia e Áustria prontas para receber reunião Putin-Biden

A Finlândia se ofereceu para abrigar uma eventual reunião entre o presidente americano, Joe Biden, e seu colega russo, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira a presidência do país, enquanto a Áustria também se declarou preparada.



O país nórdico, onde foi organizado um encontro entre o ex-presidente americano Donald Trump e Vladimir Putin em 2018, informou a Washington e a Moscou que está "disposto a organizar" o encontro, afirmou o gabinete do presidente finlandês, Sauli Niinistö.



Na terça-feira, durante uma ligação telefônica com Putin, o presidente dos Estados Unidos propôs uma reunião em "terceiro país" nos próximos meses", em um contexto de tensão entre as duas potências.



A Áustria também declarou nesta sexta-feira que está preparada para receber a reunião, caso Washington e Moscou aceitem.



O país "está sempre naturalmente disponível para abrigar encontros de alto nível de todo tipo. As duas partes sabem que estamos prontos", afirmou o ministério austríaco das Relações Exteriores.



Biden, alternando ataques e tentativas de diálogo, anunciou na quinta-feira uma série de sanções financeiras contra a Rússia e a expulsão de 10 diplomatas russos, o que gerou uma reação de Moscou, mas também renovou a proposta de reunião com Putin para facilitar uma "desescalada" nas tensões.



A Finlândia não é integrante da Otan e mantém boas relações diplomáticas com a Rússia.