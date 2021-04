Covid: Eli Lilly pede à FDA alteração em composição de medicamento experimental

A farmacêutica Eli Lilly solicitou à Agência de Administração de Alimentos e Drogas (FDA, na sigla em inglês), a "Anvisa americana", uma alteração na composição de seu medicamento experimental contra a covid-19. O bamlanivimabe, que hoje tem autorização para uso emergencial nos Estados Unidos, passaria a ser administrado junto ao etesevimab em razão das novas variantes do coronavírus.



Se acatado o pedido, a FDA deve revogar a autorização emergencial do bamlanivimabe e emitir uma nova que valide a utilização dos dois anticorpos monoclonais em conjunto. A empresa garante que a solicitação não se deve a preocupações com segurança.



"A crescente prevalência de variantes indica que o bamlanivimabe, sozinho, pode não neutralizar o vírus totalmente. Com fornecimento suficiente de etesevimabe, acreditamos que agora é o momento certo para completar nossa transição planejada e focar na administração desses dois anticorpos neutralizantes juntos", diz a farmacêutica, em nota.



O bamlanivimabe da Eli Lilly foi o primeiro medicamento composto de anticorpos a ter autorização de uso emergencial emitida pela FDA, a principal agência sanitária do mundo.