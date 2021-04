Questão da Irlanda do Norte está em ponto morto entre UE e Reino Unido

A mais recente rodada de contatos entre União Europeia (UE) e Reino Unido para superar divergências sobre os controles aduaneiros na Irlanda do Norte terminou sem grandes avanços, apenas com o compromisso de intensificar as discussões - anunciaram ambas as partes nesta sexta-feira (16).



O vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, e o ministro britânico para o Brexit, David Frost, realizaram um jantar de trabalho e uma longa reunião na noite de quinta-feira, em Bruxelas, em função dos distúrbios na Irlanda do Norte. Os últimos episódios despertaram temores de que as consequências do Brexit estejam desestabilizando a província britânica.



A UE acusa o Reino Unido de violar o acordo do Brexit, ao manter unilateralmente os controles de fronteira na Irlanda do Norte até outubro, e apresentou uma ação contra Londres no mês passado sobre o assunto.



Esta ação legal continuará, "enquanto for necessário", disse a UE em comunicado divulgado nesta sexta (16).



Durante a reunião, Sefcovic insistiu em que as soluções "podem ser encontradas somente por meio de ações conjuntas e de órgãos conjuntos", de acordo com a nota da UE.



Já a parte britânica observou que as recentes conversas técnicas entre Bruxelas e Londres "começaram a esclarecer as questões pendentes, e se estabeleceu um impulso positivo".



Ele admitiu, porém, que "continua existindo uma série de questões difíceis e é importante continuar a debatê-las".



O Reino Unido concordou em "intensificar" as negociações.



Ambos os lados disseram que se envolverão com as empresas e a sociedade civil na Irlanda do Norte para tentar atenuar qualquer consequência adicional do Brexit.



As conversas se concentram em um protocolo especial do acordo do Brexit destinado a evitar a implementação de uma fronteira física entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, um país-membro da UE.