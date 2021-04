Pelo menos 96 combatentes morreram nas últimas 48 horas no Iêmen em combates entre soldados do Exército e rebeldes que tentam tomar a cidade de Marib, no norte - informaram fontes militares nesta sexta-feira (16).



"Os combates entre ambos os lados em várias frentes da região de Marib, na quarta e na quinta-feiras, deixaram 36 mortos entre as forças leais [ao governo iemenita], e 60, entre os rebeldes" huthis, relataram as fontes.