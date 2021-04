Dinamarca acelera reabertura com situação sob controle da pandemia

Graças a uma situação sob controle da pandemia de coronavírus, a Dinamarca vai conseguir acelerar a reabertura das atividades a partir de 21 de abril, com espectadores nos estádios e clientes nos restaurantes por exemplo, anunciou nesta sexta-feira o governo.



"A Dinamarca está em uma situação na qual podemos abrir mais. É, ao mesmo tempo, responsável e muito positivo, mas isto exige que conservemos os bons costumes, que continuemos fazendo testes e com apresentação do 'coronapas' para ter acesso a certas atividades", declarou o ministro da Justiça, Nick Haekkerup.



O plano de reabertura pode ser objeto de ajustes locais, incluindo fechamentos específicos se o número de casos de covid-19 aumentar.



A maior novidade é que a partir da próxima quarta-feira, os espectadores serão novamente autorizados nos estádios, com o respeito estrito das regras de distanciamento e a apresentação do 'coronapas' um passaporte de saúde que certifica um teste negativo de menos de 72h, uma vacinação ou uma recente cura da covid-19.



A reabertura dos restaurantes - com reserva, "coronapas" e o último serviço às 22h - é antecipada para 21 de abril, ao invés de 6 de maio, e o passaporte de saúde não será obrigatório para ficar em uma área aberta, ao contrário do que havia sido anunciado antes.



A Dinamarca, que tem 5,8 milhões de habitantes, registra um número de novos casos quatro vezes menor que em dezembro, quando o país iniciou um confinamento parcial, com fechamento de escolas e comércios não essenciais, atualmente abertos.



A campanha de vacinação, desacelerada pela decisão do país de abandonar a vacina da AstraZeneca devido a efeitos colaterais mas graves, deve terminar em agosto. Atualmente, 8,2% da população está completamente vacinada e 17,2% dos dinamarqueses receberam a primeira dose.