ONU libera US$ 1 milhão de fundo de emergência para São Vicente e Granadinas

A ONU liberou nesta quinta-feira 1 milhão de dólares do seu fundo de emergência para oferecer ajuda ao arquipélago caribenho de São Vicente e Granadinas, após uma série de erupções vulcânicas devastadoras, anunciou o porta-voz da organização, Stephane Dujarric.



A verba irá permitir "prestar assistência humanitária urgente às pessoas afetadas, principalmente as que foram evacuadas", informou Dujarric. As agências da ONU poderão distribuir água potável e kits de higiene, bem como dinheiro para que os mais vulneráveis possam comprar alimentos.



Cerca de 20 mil pessoas foram retiradas das imediações do vulcão de La Soufriere, em São Vicente, que entrou em erupção na última sexta-feira pela primeira vez desde 1979. Cerca de 4,5 mil pessoas estão em abrigos, e o espaço aéreo do país está fechado.



"A maioria dos lares de São Vicente está sem água, e a maioria dos 110 mil habitantes do país foram afetados pelas cinzas", destacou Dujarric. As erupções acontecem diariamente, com nuvens de cinzas que cobrem o arquipélago e atingem as ilhas vizinhas.