Peru bate recorde de casos de Covid em um dia

O Peru superou nesta quinta-feira pela primeira vez a barreira diária de 13 mil infectados pelo novo coronavírus, somando 13.326 novos casos confirmados, no momento em que a segunda onda atinge sem trégua o país, impulsionada pela variante do Brasil.



A cifra, divulgada pelo Ministério da Saúde, eleva a 1.681.063 o total de casos em 13 meses de pandemia no Peru, cuja população é de 33 milhões de habitantes. As mortes aumentaram em 337 nas últimas 24 horas, somando 56.149 óbitos no total.



Para enfrentar a crise, o governo irá retomar no próximo dia 25 a quarentena dominical obrigatória em Lima e 41 das 196 províncias peruanas. Na capital do país, 40% dos casos se devem à variante brasileira, informou o ministro da Saúde, Oscar Ugarte.



Em meio ao aumento do número de infectados, os peruanos foram às urnas no último domingo para eleger o sucessor do presidente interino, Francisco Sagasti, e renovar o Congresso. As autoridades descartaram adiar as eleições, que terão um segundo turno em junho.