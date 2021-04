Ex-vice-presidente Mike Pence passa por cirurgia de marca-passo nos EUA

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence passou por uma intervenção médica para o implante de um marca-passo, informou o gabinete do republicano nesta quinta-feira (15).



"Nas últimas duas semanas, o ex-vice-presidente Pence experimentou sintomas associados a uma baixa frequência cardíaca e, após consultar seus médicos, foi submetido a um procedimento ontem no Inova Fairfax Medical Campus, em Falls Church, Virgínia, para implantar um marca-passo", detalha o comunicado do gabinete do conservador, de 61 anos.



"A cirurgia de rotina foi um sucesso e se espera que ele se recupere totalmente e volte às atividades normais nos próximos dias", acrescenta o texto. No mesmo comunicado, Pence expressa gratidão "pelo profissionalismo e atenção" que recebeu dos médicos e demais profissionais de saúde.



Pence foi diagnosticado com bloqueio de ramo esquerdo assintomático. Embora tenha permanecido fora dos holofotes políticos desde que ele e o ex-presidente Donald Trump perderam as eleições de novembro, Pence chegou a um acordo no começo do mês para escrever uma autobiografia a ser publicada em 2023, um ano antes das próximas eleições presidenciais. Tradicionalmente, os políticos americanos que aspiram a um cargo mais alto tendem a publicar suas autobiografias em um contexto pré-eleitoral.