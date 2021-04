Ex-CEO da petroquímica Braskem se declara culpado por suborno nos EUA

O ex-CEO da petroquímica brasileira Braskem, subsidiária da construtora Odebrecht, se declarou culpado nesta quinta-feira (15) de acusações nos Estados Unidos ligadas a um esquema de suborno no valor de cerca de US$ 250 milhões, informaram autoridades americanas.



José Carlos Grubisich, cidadão brasileiro de 64 anos, admitiu estar envolvido em um esquema de suborno "para obter e manter negócios" em violação da lei americana, informou o Departamento de Justiça.



A promotoria informou que, entre 2002 e 2014, Grubisich, que foi CEO e conselheiro da Braskem e ocupou diversos cargos na Odebrecht, participou de um plano para subornar funcionários do governo brasileiro em violação à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) dos Estados Unidos.



Grubisich reconheceu que concordou em pagar subornos para garantir um contrato para um importante projeto para a Petrobras, informou o Ministério Público.



Ele também admitiu ter falsificado os livros da Braskem ao registrar pagamentos a empresas fantasma offshore, como sendo pagamentos por serviços legítimos.



Além disso, reconheceu não certificar com precisão os relatórios financeiros da Braskem apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).



Como parte de sua confissão de culpa, Grubisich concordou em pagar cerca de US$ 2,2 milhões pelo confisco.



Grubisich foi preso em Nova York em novembro de 2019, respondendo a três acusações relacionadas a suborno e abusos do sistema financeiro americano.



Sua sentença, prevista para 5 de agosto, pode levar à pena máxima de 10 anos de prisão.



Em dezembro de 2016, a Braskem e a Odebrecht confessaram-se culpadas em Nova York por terem violado as disposições contra suborno da FCPA.



Essas então concordaram em pagar multas de cerca de 3,5 bilhões de dólares a autoridades nos Estados Unidos, Brasil e Suíça para resolver casos de suborno que incluíam vários países latino-americanos.



