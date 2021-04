Políticas comerciais podem ajudar contra a crise climática, afirma EUA

As regras do comércio global podem e devem ajudar a combater a crise climática, disse a representante do Comércio dos EUA, Katherine Tai, nesta quinta-feira (15), a poucos dias de uma cúpula virtual sobre o clima organizada pelo presidente Joe Biden.



"A opinião de que as questões ambientais não são parte integrante do comércio não leva em consideração o fato de que as regras existentes da globalização incitam uma pressão descendente sobre a proteção ambiental", comentou em discurso durante conferência organizada pelo instituto de análise Center for American Progress.



"No futuro, o comércio terá um papel a cumprir", enfatizou.



Tai destacou a disposição de seu país de trabalhar com seus parceiros comerciais para "mitigar as pressões climáticas" e proteger o planeta.



Em particular, citou duas "questões práticas": acabar com a extração ilegal de madeira e lutar contra a pesca excessiva que destrói o ecossistema marinho.



"O desenvolvimento de tecnologias, bens e serviços ambientais inovadores e o desenvolvimento de cadeias de abastecimento internacionais estratégicas para o comércio serão essenciais", acrescentou.



Da energia limpa a veículos de baixa emissão e outras tecnologias, "o acesso confiável a esses bens e serviços será essencial para nossa transição para emissões zero até 2050", resumiu.