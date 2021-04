Partido governista sofre derrota em eleição para governadores na Bolívia

O governista Movimento ao Socialismo (MAS) da Bolívia, do ex-presidente Evo Morales, perdeu as eleições de governadores em quatro departamentos do país para diferentes forças da oposição, informou a autoridade eleitoral nesta quinta-feira (15), após apurar quase 100% dos votos.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou informações atualizadas sobre o segundo turno, realizado no último domingo nas regiões de La Paz, Chuquisaca (sudeste), Pando (norte) e Tarija (sul). O primeiro turno foi realizado em 7 de março.



O candidato do MAS, Franklin Flores, obteve 44,77% dos votos em La Paz, a praça eleitoral mais valorizada pela população e por peso político, diante da opositora indígena Santos Quispe com 55,23%, depois de 99,96% dos votos processados.



Em Tarija, região produtora de gás do sul do país, o governista Álvaro Ruiz alcançou 45,56% dos votos contra o adversário de centro-direita Oscar Montes, com 54,44%, na contagem oficial de 100%.



Em Chuquisaca, Juan Carlos León, do MAS, obteve 42,68% contra o líder quéchua Damián Condori com 57,32%, após apurados 100% dos votos.



E em Pando, o governante Miguel Becerra somou 45,32% dos votos, contra o opositor Regis Richter, com 54,68%, após contabilizadas 99,51% das cédulas.



No primeiro turno, o partido governista venceu nos departamentos de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) e Potosí (sudoeste), e perdeu em Santa Cruz (leste) e Beni (nordeste).



Assim que o TSE processar todos os dados, divulgará os resultados finais sobre os nove governadores e prefeitos.