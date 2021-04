Prefeito do Rio com covid-19 pela 2ª vez

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou a dar positivo para o coronavírus quase um ano depois de uma primeira infecção assintomática, informou seu serviço de imprensa nesta quinta-feira (15).



Paes acordou nesta manhã "com sintomas leves de gripe, dor de garganta e foi submetido ao teste rápido" que confirmou a infecção, segundo o comunicado.



"Em maio de 2020, o prefeito já havia testado positivo e permaneceu assintomático durante todo o período de quarentena", acrescentou sua equipe.



Paes, de 51 anos, ainda não recebeu a vacina e permanecerá isolado.



Assim como o resto do país, a cidade do Rio está vacinando as pessoas por faixa etária e ainda não completou a imunização dos maiores de 60.



O estado do Rio de Janeiro, com 17 milhões de habitantes, acumula 40.000 mortes, 300 nas últimas 24 horas.



Proporcionalmente, está entre os cinco estados mais afetados do país, com uma taxa de 232 mortes a cada 100.000 habitantes, contra um número nacional de 172.



O Brasil, com 212 milhões de habitantes, superou nesta quarta-feira as 360.000 mortes por coronavírus e continua sendo o segundo país com maior número absoluto de mortes, atrás dos Estados Unidos (564.400).