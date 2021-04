Grécia quer permitir a entrada de turistas vacinados

A Grécia planeja suspender a quarentena para turistas vacinados de alguns países a partir da próxima semana, anunciou o governo nesta quinta-feira (15), com o objetivo de reanimar a indústria do turismo.



A iniciativa faz parte de um programa piloto que antecede a abertura oficial da temporada turística na Grécia, prevista para meados de maio.



"Este projeto se refere a visitantes de países europeus ou de outros países que possuem um certificado de vacinação ou testes de PCR", disse a porta-voz do governo, Aristotelia Pelonia.



Além da quarentena de sete dias, atualmente os viajantes que chegam à Grécia devem apresentar um teste negativo para coronavírus de menos de 72 horas.



Após um acordo bilateral, os turistas israelenses, já vacinados, não terão que atender a esses requisitos.



De acordo com a mídia local, a iniciativa diz respeito a viajantes de estados membros da União Europeia e de países que já vacinaram um grande número de seus cidadãos, como Reino Unido e Sérvia.



No entanto, Aristotelia Peloni disse que os viajantes serão obrigados a seguir as restrições em vigor na Grécia, como as limitações de circulação entre departamentos.



A UE trabalha em um certificado de saúde a ser apresentado neste verão para facilitar a viagem dos europeus que demonstrarem ter sido vacinados contra a covid-19, submetidos a um teste de PCR ou estarem imunes após terem sido infectados.