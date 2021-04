Líbano pede a Israel que se abstenha de explorar petróleo em uma área em disputa

O presidente libanês, Michel Aoun, pediu nesta quinta-feira (15) a Israel que se abstenha de qualquer exploração de petróleo e gás em uma região marítima reivindicada por Beirute.



O chefe de Estado libanês fez o pedido durante uma reunião com um alto funcionário americano centrada nas negociações sobre a demarcação da fronteira entre o Líbano e Israel no Mediterrâneo.



Os dois países vizinhos, tecnicamente em estado de guerra, iniciaram em outubro negociações sem precedentes sobre uma região marítima em disputa, de 860 km2, segundo um mapa registrado na ONU em 2011, mas que agora Beirute considera equivocado.



Essas negociações, mediadas pela ONU e pelos Estados Unidos, têm como objetivo delimitar a fronteira marítima entre Líbano e Israel para eliminar os obstáculos à exploração de hidrocarbonetos.



No entanto, depois de três reuniões, as negociações ficaram paralisadas no final de novembro.